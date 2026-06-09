Lüks tatil köyü projesi Arnavutluk’u karıştırdı: Rama’dan geri adım yok, tepkiler büyüyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’ın Balkan kıyılarında planladığı lüks tatil köyü projesine, çevresel etkilerine yönelik protestolara rağmen devam edileceğini açıkladı.

Başkent Tiran’da ve projenin planlandığı güney kıyılarında binlerce kişi, tatil köyü projesinin iptal edilmesi çağrısıyla gösteriler düzenledi.

Protestocular, projenin flamingolar, foklar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki sulak alana zarar vereceğini savunuyor.

Flamingo, protestoların sembolü haline gelirken gösterilerde şişme pembe kuşlar ve “Flamingo Devrimi” yazılı pankartlar taşındı.

'GÜZEL BİR PROJE OLACAK'

Reuters’a konuşan Rama, tepkilere rağmen projeden geri adım atmayacaklarını söyledi. Geliştiricilerin önümüzdeki aylarda planlarıyla kamuoyunu “şaşırtacağını” belirten Rama, tesisin bazı bölümlerinin 2030’dan önce halka açılabileceğini ifade etti.

Rama, “Güzel bir proje olacak ve bunu yapacağız. Avrupa’ya katkı sunmaktan gurur duyacağız” dedi.

Kushner’ın yatırım şirketi Affinity Partners’ın, Vjosa-Narta koruma alanı yakınındaki 1,4 milyar avroluk projede yer aldığı belirtildi.

Şirketin ayrıca yakındaki Sazan Adası’nda da başka bir projeye dahil olduğu aktarıldı.

Rama, iki projenin toplam değerinin 5 milyar avroya ulaşabileceğini söyledi.

ÇEVRESEL ETKİ TARTIŞMASI

Protestolar, mayıs sonunda Vjosa-Narta yakınlarındaki alanın dikenli tellerle kapatılması ve erişim yolu çalışmalarıyla başlamıştı. Bazı protestocular özel güvenlik görevlileriyle yaşanan arbedede yaralanmıştı.

Rama, dikenli tel uygulamasını “utanç verici bir fikir” olarak nitelendirirken, çevresel kaygıları ise küçümsedi. Çevresel etki değerlendirmesinin henüz tamamlanmadığını belirten Rama, bu sürecin çalışmalarla eş zamanlı yürütüleceğini söyledi.

Rama, Arnavutluk’un yaban hayatını koruma konusunda önemli adımlar attığını savunarak, Avrupa Komisyonu’nun bu konuda kendilerinden şüphe duymaması gerektiğini ifade etti.

Başkentteki protestolara katılan öğrenciler ise yalnızca biyolojik çeşitlilik için değil, ülkedeki adaletsizliklere karşı da sokakta olduklarını belirterek Rama’nın istifasını istedi.