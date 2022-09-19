19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:26

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Çin’de üst düzey bir sağlık yetkilisi, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görülmesinden sonra halkı yabancılara “dokunmamaları” konusunda uyardı.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin baş epidemiyoloğu Vu Zunyou, Weibo’daki mesajında yabancılarla “cilt temasından kaçınılmasını” tavsiye etti.

Mesajda şöyle denildi:

“Sağlıklı yaşam tarzımızın bir parçası olarak, olası bir maymun çiçeği enfeksiyonunu önlemek için yabancılar ve son üç hafta içinde yurt dışından dönenlerle doğrudan ten tene temas etmeyin.”

Bazı Weibo kullanıcıları, bu paylaşımı “ırkçı” diye niteledi.

Bir kullanıcı “Bu çok uygunsuz bir açıklama. Pandeminin başlangıcında bazı yabancılar Çinlileri savundu ve onların virüs olmadığını söyledi” dedi.

Yabancı olduğu düşünülen başka bir kullanıcı da şöyle yazdı:

“Ne kadar ırkçı? Benim gibi 10 yıldır burada yaşayan yabancılar peki? Sınırlar kapatıldığı için üç-dört yıldır ailelerimizi göremedik.”

Weibo daha sonra bu mesaja yorumları kapattı.

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Çin, Covid-19 pandemisi sırasında çok sıkı önlemlere başvurdu.

Sınırlar kapatılırken, büyük yerleşim yerlerinde karantinalar uygulandı. Milyonlarca kişiye zorunlu Covid testi yapıldı ve geniş kapsamlı seyahat sınırlamaları getirildi.

Maymun çiçeğinde enfekte olmuş insanlar, hayvanlar ve virüs bulaşmış nesnelerle yakın temasla geçen hastalıkta genellikle yüksek ateş, baş ağrısı ve ciltte kabarıklıklar gibi belirtiler görülüyor.

Şimdiye kadar daha önce bu hastalığın görülmediği 90 kadar ülkede vakalar rapor edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalık için küresel acil durum ilan etmişti.

Küresel çapta bugüne kadar 60 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Bazı ülkelerde ölenler oldu.