Macaristan 10 Rus diplomatı sınır dışı etti

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orbán, Rusya’nın Budapeşte’deki diplomatik temsilciliğinde görev yapan 10 kişinin ülkeden çıkarılacağını duyurdu.

Orbán, söz konusu kişilerin Macaristan’daki faaliyetlerinin Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı, sınır dışı kararının ülkenin ulusal güvenliği ve egemenliğini korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Macar yetkililerin değerlendirmesinin ardından Rusya’nın Budapeşte Büyükelçiliği’ne kararın bildirildiği ve 10 diplomattan ülkeyi terk etmelerinin istendiği açıklandı.

Diplomatların hangi faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edildiğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

MOSKOVA İLE İLİŞKİLER KESİLMEYECEK

Orbán, alınan kararın Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Macaristan’ın Moskova ile gerekli diyaloğu sürdürmek istediğini belirten Orbán, ilişkilerin “karşılıklı saygı ve kurallara uyulması” temelinde devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Budapeşte’nin kararı, Macaristan-Rusya ilişkilerinde son dönemin en dikkat çekici diplomatik adımlarından biri olarak öne çıktı.