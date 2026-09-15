Macaristan’da eski bakan hakkında suç duyurusu: Özel jet harcamaları gündemde

Macaristan’da yeni hükümetin eski Viktor Orban yönetimi dönemine ilişkin başlattığı incelemelerde yeni bir dosya açıldı.

Dışişleri Bakanı Anita Orban, selefi Peter Szijjarto ve eski bakanlık yönetimi hakkında kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın merkezinde, Szijjarto ve beraberindeki heyetlerin resmi ziyaretlerde tarifeli seferler yerine kiralık özel uçaklar ve Macaristan ordusuna ait uçakları tercih etmesi bulunuyor.

Anita Orban, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, 2022’den itibaren Szijjarto ve beraberindeki heyetlerin yurt dışı seyahatlerinde özel jet veya askeri uçak kullanımının “rutin hale geldiğini” söyledi.

Bakanlık tarafından incelenen belgelerde, daha düşük maliyetli seyahat seçeneklerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunamadığını belirten Orban, özel uçuşların tarifeli seferlerde business class kullanılması halinde ortaya çıkacak maliyetin yaklaşık altı katına ulaştığını bildirdi.

İncelemeye göre 2022-2026 yılları arasındaki özel uçuşlar, tarifeli seferlere kıyasla kamu bütçesine yaklaşık 4 milyar forint, güncel kurla yaklaşık 12,6 milyon dolar ek maliyet getirdi. Macar basını, bu hesaba askeri uçakların kullanım maliyetlerinin dahil edilmediğini de aktardı.

YAKIN KENTLERE BİLE ÖZEL UÇAKLA GİDİLDİ

Macar basınında yer alan inceleme sonuçlarına göre Szijjarto’nun ekibi, Budapeşte’ye görece yakın olan Viyana, Bratislava ve Belgrad gibi kentlere yapılan bazı ziyaretlerde de özel uçak kullandı.

Bazı uçuşların seyahatten yalnızca bir gün önce onaylandığı, bir özel jetin ise Szijjarto’nun ABD’den dönüşünün seçim kampanyası programına uygun hale getirilmesi amacıyla kiralandığı öne sürüldü.

Anita Orban, elde edilen bulguların “önemli miktarda kamu zararına neden olan kötü yönetim” şüphesi doğurduğunu ve eski bakanlık yönetiminin sorumluluğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Eski Başbakan Viktor Orban ise hükümetine yönelik yolsuzluk suçlamalarını reddediyor.

Orban’ın Sözcüsü Bertalan Havasi de Szijjarto’nun seyahatlerinin yürürlükteki hükümet düzenlemelerine tamamen uygun olduğunu savundu.

Havasi, Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası temaslarının Szijjarto döneminde “örnek bir verimlilikle” yürütüldüğünü öne sürerek eski bakanın eleştirilmek yerine takdir edilmesi gerektiğini belirtti ve suçlamaları siyasi amaçlı olarak nitelendirdi.

VIKTOR ORBAN SONRASI YOLSUZLUK DOSYALARI AÇILIYOR

Szijjarto hakkındaki suç duyurusu, Macaristan’da nisan ayında gerçekleşen iktidar değişikliğinin ardından eski yönetimin kamu harcamalarına ilişkin başlatılan incelemelerin son halkası oldu.

Peter Magyar liderliğindeki yeni yönetim, nisan seçimlerinde Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarına son vermesinin ardından yolsuzlukla mücadeleyi öncelikli gündemlerinden biri haline getirdi.

Dışişleri Bakanlığında yürütülen incelemelerde daha önce de Szijjarto’nun 2022-2026 yılları arasında 53 kez özel uçak kiraladığı ve bu seyahatlerin toplam maliyetinin yaklaşık 5 milyar forinte ulaştığı açıklanmıştı.