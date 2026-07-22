Macaristan’da siyasi gerilim tırmanıyor: Orban destekçilerine 'direniş' çağrısı yaptı

Macaristan’ın eski başbakanı Viktor Orban, nisandaki seçim yenilgisinin ardından ilk kez sert bir siyasi açıklama yaptı.

Orban, Facebook hesabından yayımladığı “Direniş Bildirisi”nde, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki yeni merkez sağ hükümetin ülkenin demokratik yapısını ortadan kaldırdığını savundu.

Fidesz, açıklamadan kısa süre önce savcıların partinin internet sunucularının bulunduğu ofislere baskın düzenlediğini duyurmuştu.

Savcılık, Reuters’a yaptığı açıklamada operasyonun, Orban hükümeti döneminde Ulusal Kültür Fonu’nda meydana geldiği öne sürülen “zimmete para geçirme ve diğer suçlara” ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Orban ise kendisine ve hükümetine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

Orban, yeni hükümetin cumhurbaşkanı ile Anayasa Mahkemesi Başkanının görev sürelerini sona erdiren anayasa değişikliğini kabul etmesinin ardından Macaristan’ın “demokratik bir devlet olmaktan çıktığını” ileri sürdü.

Eski başbakan, “Macaristan’da yeniden zorbalık dönemi başladı. Bu şekilde oluşturulan yeni siyasi sistem gayrimeşrudur” ifadelerini kullandı.

Fidesz’in iktidarın yetkilerini kötüye kullanmasına karşı parlamento içinde ve dışında tüm barışçıl yöntemlere başvuracağını belirten Orban’ın bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

TISZA’DAN OTORİTERLİK SUÇLAMALARINA RET

Başbakan Peter Magyar’ın liderliğindeki Tisza Partisi ise siyasi rakiplerine karşı otoriter bir tutum sergilediği yönündeki suçlamaları reddetti.

Parlamentoda anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa sahip olan Tisza, Orban döneminde demokrasiyi zayıflattığını savunduğu düzenlemeleri geri almayı ve yolsuzlukla mücadele etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Parti ayrıca Macaristan’ı yeniden Avrupa Birliği’nin ana siyasi çizgisine yaklaştırma sözü verdi.

Kabul edilen anayasa değişikliğiyle, Orban’ın Fidesz Partisi milletvekilleri tarafından 2024’te seçilen Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un görev süresi sona erdirildi.

Kararda, toplumun cumhurbaşkanına duyduğu güvende “ciddi kayıp” yaşandığı gerekçesi öne sürüldü. Parlamentonun yakın zamanda yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

ORBAN DÖNEMİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Orban da 16 yıllık iktidarı boyunca demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve azınlık hakları konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Macaristan, Orban döneminde bu başlıklar nedeniyle Avrupa Birliği ile sık sık karşı karşıya gelmişti.

Median araştırma şirketinin ay başında yayımladığı ankete göre Tisza Partisi’nin oy oranı yüzde 60’a ulaşırken, Fidesz’in desteği yüzde 18’de kaldı.

Seçim yenilgisinin ardından Fidesz’de yaşanan dağınıklık sürerken, partinin parlamento grup başkanı geçen hafta görevinden istifa etmişti.