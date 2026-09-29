Macaristan’da yolsuzluk operasyonu büyüyor: Orban döneminin iki eski bakanı gözaltında

Macaristan’da eski Başbakan Viktor Orban hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yapan ve halen milletvekili olan Balázs Hankó, Ulusal Kültür Fonu’ndaki kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Hankó, hakkındaki suçlamaları reddederek soruşturmayı “siyasi şov davası” olarak nitelendirdi.

Savcılığın açıklamasına göre Hankó, parlamentonun dokunulmazlığını kaldırmasının ardından pazartesi akşamı Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi’nde gözaltına alındı.

Savcılık, Ulusal Kültür Fonu’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Hankó’nun şüpheli sıfatıyla sorgulandığını bildirdi.

MİLYARLARCA FORİNTLİK FON İDDİASI

Soruşturma, Ulusal Kültür Fonu’nun devlet hibelerinden milyarlarca forinti, şeffaf olmayan yöntemlerle Fidesz’le bağlantılı sanatçı ve kuruluşlara aktardığı iddialarına dayanıyor.

Temmuz ayında polis, soruşturma kapsamında Fidesz’le bağlantılı sunucuların bulunduğu ofislere baskın düzenlemişti. Soruşturmada zimmet ve başka mali suç iddiaları inceleniyor.

Soruşturmayla bağlantılı kişiler ise herhangi bir usulsüzlük yaptıkları iddiasını reddediyor.

Hankó gözaltına alınmadan önce Viktor Orban’ın Facebook hesabından yayımlanan canlı yayında suçlamalara karşı çıktı.

“Vicdanım rahat, bu siyasi bir şov davası” diyen Hankó, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

BİR ESKİ BAKAN DAHA GÖZALTINDA

Orban hükümetinde 2014-2018 yılları arasında Ulusal Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Miklós Seszták da pazartesi günü ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Seszták hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma yürütülürken, eski bakan suçlamaları reddediyor.

Nisan 2026 seçimlerinde Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarını sona erdiren Başbakan Péter Magyar yönetimi, eski hükümet dönemindeki kamu harcamaları ve yolsuzluk iddialarına yönelik geniş kapsamlı soruşturmalar başlattı.

Yeni kurulan yolsuzlukla mücadele kurumu ilk etapta dört dosyayı incelemeye aldığını açıkladı. Magyar, Orban dönemindeki yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımının son yıllarda Macaristan’a gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 8 ila 10’u kadar maliyet oluşturduğunu savunuyor. Orban ise kendi döneminde yolsuzluğa göz yumulduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

Magyar, gözaltıların ardından yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar süren yalanların ardından milyonlarca Macar ilk kez gerçek bir rejim değişikliğinin ve hukuk önünde eşitliğin ne anlama geldiğini gördü” ifadelerini kullandı.