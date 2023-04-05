Macron: Çin ile stratejik bir ortaklığı yeniden başlatmak istiyoruz

2019'dan bu yana ilk kez Çin'e resmi düzeyde ziyaret gerçekleştirecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Çin'in Ukrayna'daki savaşta çözüme yardımcı olabileceğini" savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:36
Macron: Çin ile stratejik bir ortaklığı yeniden başlatmak istiyoruz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin France Info'ya demeç verdi.

Emmanuel Macron, Rusya ile iyi ilişkileri sayesinde Çin'in Ukrayna'daki savaşta çözüme yardımcı olabileceğini söyledi.

Macron, "Rusya ile yakın ilişkileri olan Çin, bu savaşta önemli bir rol oynayabilir" dedi.

Macron, Pekin ile "Ukrayna'nın sivil nüfusunu destekleyecek girişimler" konusunda diyalog için "alan" arayacağını ve orta vadede krizden "çıkış yollarını belirleyeceğini" dile getirdi.

Günümüzde jeopolitik koşulların "zor" olduğuna dikkat çeken Macron, "Çin ile stratejik bir ortaklığı yeniden başlatma iradesine sahibiz" ifadelerini kullandı.


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