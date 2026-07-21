Macron istedi, parlamento harekete geçti: Fransa’dan 15 yaş altına sosyal medya yasağı

Fransa Parlamentosu’ndaki uzlaşma komisyonu, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlemenin eylül ayı başındaki yeni eğitim ve öğretim dönemine kadar yürürlüğe girmesini istediğini açıklamıştı.

Tasarı yasalaşırsa Fransa, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getiren ülkeler arasına katılacak. Avustralya, aralık ayında Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformları kapsayan 16 yaş altı sosyal medya yasağını yürürlüğe koyan ilk ülke olmuştu.

Uzlaşma komisyonunun kabul ettiği metnin salı günü Ulusal Meclis’te, daha sonra ise Senato’da görüşülmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre Fransa’nın dijital teknolojilerden sorumlu bakanlığı, 15 yaşından küçük çocuk ve gençlerin erişemeyeceği sosyal medya platformlarının listesini hazırlayacak.

PLATFORMLARA YAŞ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Yasak kapsamındaki sosyal medya şirketleri, kullanıcıların yaşlarını doğrulayabilmek için Fransa’nın veri koruma otoritesi tarafından onaylanan sistemler kurmak zorunda olacak.

Düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve yaş doğrulama işlemlerinde kişisel verilerin nasıl korunacağı, yasa görüşmelerinin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Tasarı, sosyal medya yasağının yanı sıra liselerde akıllı telefon kullanımının yasaklanmasını da öngörüyor.

Fransa’da daha küçük yaş gruplarının eğitim gördüğü okullarda telefon kullanımına yönelik kısıtlamalar bulunurken, yeni düzenlemeyle yasağın lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

AVRUPA GENELİNDE DESTEK ARIYOR

Macron, çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılması için Avrupa Birliği ülkelerine de ortak hareket etme çağrısında bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de son dönemde çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin 27 üyeli birlik genelinde sınırlandırılması gerektiği yönündeki girişimlere destek vermişti.