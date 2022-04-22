Macron: Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa Avrupa parçalanacak

22 Nisan 2022 Cuma, 12:10

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'ya yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşı üzerindeki tutumunu değerlendirdi.

Emmanuel Macron, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, AB ülkelerinin dünyanın dağılmasını önlemeye çalıştığını belirterek, barış için mücadele edeceklerini söyledi.

'DİPLOMASİYİ KULLANMALIYIZ'

Macron, yeni bir dünya savaşı olasılığına ilişkin olarak, "Dünyanın dağılmasını önlemek için Körfez'de, Hindistan'da, Çin'de ortaklarımızla görüşmeye devam etmeliyiz. Avrupa, başka devletlerle iletişim kurmaya devam edecek" dedi.

Macron ayrıca, dünyanın dağılması halinde kıtanın, "vasal bir Avrupa'ya dönüşeceğini ve sonunda Avrupa'nın tamamen parçalanacağını" söyledi.

'GAZ AMBARGOSU HENÜZ MASADA YOK'

Emmanuel Macron, Rus gazı ve petrolüne ambargo uygulanmalı mı sorusuna, "Bu, henüz şimdi değil, müzakere masasında tartışılabilecek bir konu. Kömür ve petrol konusu zaten tartışılıyor, fakat gaz ise henüz değil. Bunun neden olduğu büyük zorluğu biliyoruz" yanıtını verdi.

Macron, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savunarak, "Şu anda tespit edilen savaş suçları ve yaşanılanlar dikkate alındığında, Rusya'nın tansiyonu yükseltme isteği açık. Ukrayna'ya yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeliyiz, ancak herhangi bir tırmanmaya boyun eğmemeye dikkat etmeliyiz" dedi.

'PUTİN İLE DİYALOĞU SÜRDÜRMELİYİZ'

Macron, Putin ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bir gün ateşkes olduğunda biz de garantör devletler arasında yer alacağız. Ancak, o zaman geldiğinde yorgunluktan Putin ile konuşmamayı seçersek, bu sorumluluğu Türkiye, Hindistan ve Çin'e bırakmış olacağız. Bu durumda, Avrupa'da barışı, Avrupalı ??olmayanlar inşa edecek. Çok zor da olsa, bazen etkisiz kalsa da Putin ile teması sürdürmeliyiz" dedi.