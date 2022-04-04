Macron ülkede aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France Inter radyosuna açıklamalarda bulundu. Macron, görev süresince aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini belirtti.
Macron, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku yarattığını söyledi.
Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.
Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini ifade etti.
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