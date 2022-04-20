Macron ve Le Pen canlı yayında tartışacak

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:40

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonuçlar üzerinde belirleyici olabilecek bir tartışmada Türkiye saati ile bu akşam 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Kamuoyu yoklamalarında Macron'un gerisinde yer alan Le Pen, kendisinin başkan olma niteliğine sahip olduğunu göstermeye ve daha fazla seçmeni aşırı sağ iktidar görmekten korkmamaları gerektiğine ikna etmeye çalışacak.

Macron için muhtemelen en büyük zorluk, Le Pen'in ajandasında gördüğü boşlukları ararken iktidarı döneminde yaptıklarını konuşurken kibirli görünmemeye ve eksik kaldığı alanları iyi bir şekilde savunmaya çalışmak olacak. Bunun haricinde, Macron'un, ikinci tura kalamayan sol adayların seçmenlerini de kendisine oy vermesi için ikna etmek de diğer bir amacını oluşturuyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Macron'a yakın bir kaynak, "Fransızlar 2017'den farklı olarak Le Pen'in başkan olma olasılığını çok daha fazla görüyorlar. Şimdi onun kötü bir başkan olacağını kanıtlamak bize bağlı" dedi ve "Macron'un Le Pen'in vaatlerine ve söylemlerine karşı çıkacağını ve bunun böyle olduğunu kanıtlayacağını" da sözlerine ekledi.

2017'DE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Macron ve Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimli sürecinde de bir tartışma programında karşı karşıya gelmişlerdi. 5 sene önceki tartışma, Le Pen için bir felaketle sonuçlandı. Tartışmada Le Pen'in ekonomideki bilgisizliği görülmüştü ve aşırı sağdaki konumu seçmeni ürkütmüştü. 2017'deki tartışma ve seçim, Macron için çok rahat geçmişti.

İKİSİNİN DE ZAYIF KALDIĞI NOKTALAR VAR

Ancak, şu an durum farklı. Le Pen'in eli 2017'ye göre daha dolu. Macron'un da 5 yıllık iktidarı boyunca başarısız olduğu alanlar var. Ayrıca Le Pen'in halk nezdindeki desteği de geçmişe göre daha fazla. Yine de Le Pen'in de zayıf noktaları var.



Macron'un asgari ücreti artırmak istememesi ve emeklilik yaşını yükseltmekte ısrar etmesi kendisinin zayıf noktalarından birini oluşturuyor. Ayrıca, iktidarı boyunca başarılı olamadığı diğer sosyal ve ekonomik konular da Macron'un tartışmadaki zayıf yanlarını oluşturuyor.



Le Pen'in ise aşırı sağ gelenekten gelmesi hala birçok seçmeni ürkütüyor. Le Pen'in son dönemde yaptığı başörütüsü çıkışı, AB ve NATO karşıtlığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan derin ilişkileri kendisini zorlayacak. Le Pen asgari ücreti artırmayı ve emeklilik yaşını düşürmeyi vaat etse de Macron bunun mümkün olmayacağını iddia ediyor. İkilinin kendi tezlerini ne kadar iyi savunacağı da önemli bir noktayı oluşturuyor.