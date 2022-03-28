Macron'dan Biden'a uyarı

28 Mart 2022 Pazartesi, 10:39

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "kasap" ve "iktidarda kalamaz" sözlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerginliği arttıracak ifadelerden kaçınılması gerektiğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 3 kanalına verdiği demeçte, "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı daha da tırmanmadan durdurmak istiyoruz. Bu amaç ile gerginliği arttıracak söz ve eylemlerden kaçınılmalı" ifadesinde bulundu.

Macron, Putin ile işgal altındaki Mariupol şehrinde yaşayan sivillerin tahliyesini organize etmek için görüşeceğini, birinci önceliğinin ateşkes sağlamak ardından da diplomatik yollarla Rus askerlerin Ukrayna'dan çekilmesini sağlamak olduğunu belirtti. "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz" açıklamasında bulundu.