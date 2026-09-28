Madrid’de konut krizi sokağa taştı: Yüzlerce kişi Puerta del Sol’da çadır kurdu

Madrid’de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal’ın evinden tahliye edilmesinin ardından başlayan protestolar üçüncü gününe girdi.

Abascal, geçen hafta başkentte yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evden, binayı satın alan yatırım şirketinin aldığı tahliye kararı doğrultusunda polis tarafından sedyeyle çıkarıldı.

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından olay, İspanya’daki konut krizinin simgelerinden biri haline geldi.

Cumartesi günü Madrid’de on binlerce kişi, Abascal’ın tahliyesini ve yükselen konut maliyetlerini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Göstericiler anahtarlarını sallayarak “Spekülatörler evine dönsün” ve “Konut yaşamak içindir” sloganları attı. Resmi verilere göre gösteriye yaklaşık 25 bin kişi katılırken, organizatörler daha yüksek katılım rakamları açıkladı.

Gösterinin ardından eylemciler, Madrid Özerk Bölgesi yönetiminin bulunduğu Puerta del Sol Meydanı’nda çadır kurmaya başladı.

Pazartesi günü itibarıyla meydandaki çadırların sayısı yüzleri bulurken, eylemciler protestoyu süresiz devam ettirme çağrısında bulundu.

Puerta del Sol’daki görüntüler, 2011 yılında ekonomik kriz ve kemer sıkma politikalarına karşı başlayan “15-M” protestolarını hatırlattı.

500 EURODAN 2 BİN 650 EUROYA

Abascal’ın yaşadığı binanın el değiştirmesinin ardından kendisinden aylık yaklaşık 500 euro yerine 2 bin 650 euro kira talep edildiği bildirildi.

87 yaşındaki Abascal’ın aylık gelirinin ise yaklaşık 1.350 euro olduğu belirtildi. Abascal, evde 70 yılı aşkın süredir yaşadığını ve başka bir konuta taşınmak istemediğini daha önce açıklamıştı.

İspanya’da kira fiyatlarının son 10 yılda yaklaşık iki katına çıktığı, ücretlerdeki artışın ise aynı hızda gerçekleşmediği belirtiliyor.

İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konutluk açık bulunuyor. Yıllık yeni konut üretimi ise yaklaşık 120 bin seviyesinde kalıyor.

Bu rakam, 2008 küresel finans krizinden önceki üretim seviyesinin yaklaşık altıda birine karşılık geliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, hükümetin kiracıları korumaya yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Sánchez yönetiminin, kira sözleşmeleri ve tahliyeler konusunda kiracılara daha fazla güvence sağlamayı amaçlayan bir kararnameyi parlamentoya sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Kiracılar Sendikası ise kira artışlarının sınırlandırılması, sözleşmelerin güçlendirilmesi ve alternatif konut sağlanmadan tahliye yapılmaması gibi taleplerde bulunuyor.

AYUSO İLE SÁNCHEZ ARASINDA SUÇLAMA

Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Díaz Ayuso ise konut krizinden merkezi hükümeti sorumlu tuttu.

Ayuso, Sánchez hükümetinin sekiz yıllık iktidarı boyunca konut sorununa yeterli çözüm üretmediğini savundu.

Merkezi hükümet ve sol partiler ise Madrid yönetimini tahliyeyi engellemek için gerekli adımları atmamakla eleştirdi.

Abascal’ın tahliyesi, İspanya’da uzun süredir devam eden yüksek kira, konut açığı ve yatırım fonlarının emlak piyasasındaki rolüne ilişkin tartışmaları yeniden ülke gündeminin merkezine taşıdı.