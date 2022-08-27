Malezya'daki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Malezya'da dört araç birbirine girince zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

AA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:28
Malezya'daki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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Malezya'nın Pahang eyaletindeki Kuantan şehrinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, sabahın erken saatlerinde Kuantan'daki 1. Doğu Sahili Otoyolu'nun 135 kilometre ötesinde dört aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı.

Pahang İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Halkla İlişkiler Görevlisi Zulfadli Zakaria, konteyner kamyonu, iki otomobil ile bir çekicinin karıştığı kazada otomobillerdeki 3 kişi ile çekici sürücüsünün hayatını kaybettiğini bildirdi.


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