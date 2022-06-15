Mali, G5 Sahel Gücü'nden askerlerini çekiyor
Mali, G5 Sahel Gücü'nden personelini ay sonundan itibaren çekecek.
Mali, G5 Sahel Görev Gücü'nde yer alan Malili personelin görevine 30 Haziran'dan itibaren son verileceğini duyurdu.
Mali Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, G5 Sahel Görev Gücü kapsamında görev yapan Malili personelin 30 Haziran itibarıyla çekilmeye başlanacağı belirtildi.
Mali, 15 Mayıs'ta G5 Sahel Gücü'nün tüm organlarından çekildiği açıklamıştı.
Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.
Bölgenin kalkınması, iş birliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, Murabitun, IŞİD ve Boko Haram gibi terör gruplarına karşı savaşan Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'da bulunuyor.
Video Haberler
- Taksim'de kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Taksiciye itiraz etti: Saldırıya uğradı
- İnekler E-5 Karayolu’na çıktı, trafik aksadı
- Motorine yeni zam yolda
- 'Ağzımızı da açtırmıyorlar, oturup ağlamak lazım'
- Fetihtepe halkı direniyor
- Feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
- Ethem Sancak ses kaydını reddetti
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt