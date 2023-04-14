Mali'deki terör saldırılarında 7 kişi öldü

Mali'nin güney ve iç kesimlerde düzenlenen terör saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 04:02
Mali'deki terör saldırılarında 7 kişi öldü
Abone Ol google-news

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Burkina Faso sınırına yakın Sikasso bölgesindeki Heremakono sınır karakoluna saldırdı.

Olayda Ganalı bir şoför ve polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde kimliği belirsiz kişiler, Bankass ilçesindeki Djan-Oikoro köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

 

 


Mali Terör

İlgili Haberler

Pakistan: Afganistan topraklarından terör saldırıları arttı

Pakistan: Afganistan topraklarından terör saldırıları arttı
Gara davasında yargılanan 2 teröriste toplamda 27'si ağırlaştırılmış 49 kez müebbet

Gara davasında yargılanan 2 teröriste toplamda 27'si ağırlaştırılmış 49 kez müebbet
Hizbullah’ın yazarı çıktı: Terör örgütünün propaganda yayınlarında çalışmış

Hizbullah’ın yazarı çıktı: Terör örgütünün propaganda yayınlarında çalışmış

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler