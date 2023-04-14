Mali'deki terör saldırılarında 7 kişi öldü

Yayınlanma: 14.04.2023 - 04:02

Güncelleme: 14.04.2023 - 04:29

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Burkina Faso sınırına yakın Sikasso bölgesindeki Heremakono sınır karakoluna saldırdı.

Olayda Ganalı bir şoför ve polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde kimliği belirsiz kişiler, Bankass ilçesindeki Djan-Oikoro köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.