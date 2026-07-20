Mamdani ‘Netanyahu New York’ta tutuklanacak mı’ sorusunu yanıtladı: Trump ve Netanyahu’dan sert tepki

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" ifadesini kullandı.

Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.

“O, UCM TARAFINDAN SUÇLANMIŞ BİR SAVAŞ SUÇLUSU”

Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." dedi.

Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor." yanıtını verdi.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

NETANYAHU MAMDANİ’Yİ HEDEF ALDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'a gelmesi halinde "şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceklerini" belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulayacaklarına işaret eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi hedef aldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını iddia etti.

UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında çıkardığı tutuklama kararının "uydurma" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mamdani'yi şu sözlerle hedef aldı:

"Bay Mamdani, Kerim Han'ın suç teşkil eden davranışlarını desteklemek yerine, kendi politikalarının New York'a verdiği zararı düzeltmeye odaklanmalıdır. Mamdani de tıpkı Kerim Han gibi dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmekle ve Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla ilgileniyor."

TRUMP: ‘NETANYAHU, ABD’DEYKEN HİÇBİR ŞEKİLDE TUTUKLANMAYACAKTIR’

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hiçbir şekilde tutuklanmayacaktır. Kendisi; yakın zamanda 52.000 masum protestocuyu öldüren ve son 47 yılını Amerikan askerleri ile diğer pek çok kişiyi öldürerek geçiren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele etmektedir. Tutuklanması gereken tek kişiler, İran'ı bu benzeri görülmemiş ÖLÜM VE YIKIM SARMALINA sürükleyenlerdir; oysa bu durumla önceki başkanlar tarafından yıllar önce ilgilenilmesi gerekirdi!" ifadelerini kullandı.