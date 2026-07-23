Maradona’nın ölüm davasında sona doğru: Karar ağustosta bekleniyor

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla yargılanan yedi sağlık çalışanının davası son aşamaya geldi.

Buenos Aires’in kuzeyindeki San Isidro’da 14 Nisan’da başlayan davada, haftada iki kez olmak üzere 25’ten fazla duruşma yapıldı. Yaklaşık 70 tanık ve sanığın ifade verdiği yargılamanın ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.

Aralarında doktor, psikiyatrist, psikolog ve hemşirelerin bulunduğu yedi sağlık çalışanı, Maradona’nın ölümüne yol açan süreçte ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor.

Maradona, geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi gördüğü, tıbbi açıdan yetersiz olduğu ileri sürülen evde 25 Kasım 2020’de yaşamını yitirmişti.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ DURUŞMAYI KARIŞTIRDI

Davanın baş sanıklarından Maradona’nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, bütün duruşmalara katılarak ses kayıtları ve bilimsel makaleler sundu.

Luque’nin duruşma sırasında Maradona’nın otopsisinden alınan görüntüleri göstermesi üzerine futbolcunun kızı Giannina Maradona tepki gösterdi.

Görüntülerden rahatsız olan Giannina, Luque’ye hakaret ederek salondan çıktı. Yaşananların ardından duruşmaya ara verildi.

Luque, videoyu oynatmadan önce Giannina’nın salonda olduğunu fark etmediğini savunurken, Maradona ailesi bu açıklamayı inandırıcı bulmadı.

AVUKATLAR ARASINDA HAKARETLİ TARTIŞMA

Duruşmalarda tarafların avukatları arasında sık sık sert tartışmalar yaşandı.

Maradona’nın kızlarının avukatı Fernando Burlando ile Luque’nin avukatı Francisco Oneto arasındaki gerilim zaman zaman hakaretlere dönüştü.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin de avukatlığını yapan Oneto ile Burlando’nun duruşma salonunun dışında da tartışmayı sürdürdüğü, savcı ve polislerin araya girerek fiziksel müdahaleyi önlediği belirtildi.

Mahkeme Başkanı Alberto Gaig, tarafların davranışlarına tepki göstererek bu koşullar altında çalışmanın mümkün olmadığını ifade etti.

DURUŞMA SALONUNDA İLGİNÇ ANLAR

Davanın gergin atmosferine rağmen duruşma salonunda alışılmadık görüntüler de yaşandı.

Bir savunma avukatı, haziran ayında mahkemeye çikolata ve Arjantin’in geleneksel tatlılarından alfajor getirerek salondakilere dağıttı.

Başka bir avukat ise daha önce eşine ait fırından getirdiği Paraguay’a özgü peynirli çörekleri taraflara ikram etti.

MARADONA’NIN ÖLDÜĞÜ EVİN MAKETİ GETİRİLDİ

Davanın en dikkat çekici delillerinden biri de Maradona’nın hayatını kaybettiği evin maketi oldu.

Belgrano Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan yaklaşık iki metre genişliğindeki maket, dört kişi tarafından duruşma salonuna taşındı.

Maket üzerinden Maradona’nın kaldığı odanın düzeni, tıbbi ekipmanların konumu ve sağlık çalışanlarının müdahale koşulları incelendi.

İLK DAVA SKANDAL NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

Maradona’nın ölümüne ilişkin mevcut yargılama, davanın ikinci kez görülmesi olma özelliğini taşıyor.

2025 yılında başlayan ilk dava, yaklaşık iki buçuk aylık yargılamanın ardından iptal edilmişti.

Üç kişilik mahkeme heyetinde yer alan hakimlerden birinin, diğer tarafların bilgisi dışında davayla ilgili bir belgesel yapımında görev aldığının ortaya çıkması üzerine yargılama geçersiz sayılmıştı.