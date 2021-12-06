Maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi
Alışveriş yaptığı sırada maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, özür mesajı yayımladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık’ta sosyal medya hesabından yayınladığı özür mesajında, “Dün Kopenhag'da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
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