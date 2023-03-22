Maymun, yavru köpeği kaçırıp çatılarda gezdirdi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:02

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:03

Hindistan'da bir maymun ile yavru bir köpeğin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Maymun, sokakta bulunan bir köpeği kucaklayarak çatılarda gezdirdi.

King Kong filmini andıran görüntülerde bir çatıya tüneyen maymunun, yavru köpeği pençeleriyle kavradığı görülüyor.

Maymun, çevresindeki kalabalığı üzerine çektiğini fark edince köpekle birlikte bir çatıdan diğerine sıçrıyor.

Maharashtra kentindeki yaramaz maymunların, 2021 yılında yavrularından birinin bir köpek tarafından parçalanarak öldürülmesinin ardından saldırganlaştığı bildirildi.