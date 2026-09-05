Mazlum Abdi Şam’a taşınıyor: Yeni görevi ve yetkileri belli oldu

Al Arabiya'ya konuşan Abdi’ye yakın bir kaynak, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın birkaç gün önce yayımladığı kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine getirilen Abdi’nin henüz resmen görevine başlamadığını söyledi.

KALICI OLARAK YERLEŞECEK

Kaynağa göre Abdi, uzun yıllardır bulunduğu Haseke’den ayrılarak Şam’a kalıcı olarak yerleşmeyi planlıyor. Abdi’nin Haseke’de, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait bir üste kaldığı belirtildi.

Abdi’nin Şam’a taşınmadan önce sahada çözülmesi gereken bazı dosyaları sonuçlandırmasının beklendiği ifade edildi. Bunlar arasında yerinden edilmiş Kürtlerin kentlerine dönüşü ile feshedilen SDG’nin elinde kalan ağır silahların Suriye ordusuna teslim edilmesi bulunuyor.

YENİ GÖREVİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Şara’nın kararnamesinde Abdi’nin görev ve yetkilerinin ayrıntıları açıklanmadı. Ancak konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Abdi’nin görevinin, “Suriye içinde ve dışında Kürt dosyasının yönetimiyle” sınırlı olacağını ileri sürdü.

Buna göre Abdi, ilerleyen dönemde oluşturulması planlanan anayasa ve hukuk komisyonlarının çalışmalarını takip edecek. Bu komisyonlarda Kürtlerin Suriye Anayasası’ndaki statüsünün ele alınması bekleniyor.

Abdi’nin ayrıca Suriye dışındaki Kürt aktörlerle yürütülecek temasların koordinasyonunda rol üstleneceği belirtildi.

LİSTEDEN ÇIKARILACAK MI?

Haberde dikkat çeken bir diğer iddia ise Ankara ile ilgili. Suriye hükümetine yakın bir kaynak, Türkiye’nin Mazlum Abdi’nin adını terör listelerinden çıkarmasının planlandığını öne sürdü.

Kaynağa göre Şam yönetimi, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarını sürdürerek bu konuyu çözmeye çalışıyor.

Haberde, daha önce SDG bünyesinde bulunan ve sonrasında Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Siban Hamo’nun da Türkiye’nin terör listesinden çıkarıldığı belirtildi.

"SDG BAYRAĞINI KALDIRDI"

Abdi’nin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler de yeni dönemin işaretlerinden biri olarak gösterildi. Abdi’nin X hesabının kapak görselinden SDG bayrağını kaldırdığı, profilindeki görev tanımını 'SDG Komutanı'ndan 'Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı'na çevirdiği ve ilk kez sivil kıyafetli bir profil fotoğrafı kullandığı aktarıldı.

Abdi, ağustos ayı sonunda Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında SDG'nin, “Kürt Özerk Yönetimi” olarak adlandırdıkları yapının ve bunlara bağlı askerî ve sivil oluşumların feshedildiğini açıklamıştı. Abdi, söz konusu yapıların Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edileceğini duyurmuştu.