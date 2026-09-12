Mbappe'den 'diktatör' benzetmelerine tepki: Kabul edilemez

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, sosyal medyada yayılan ve yapay zekayla üretilen 'diktatör' görselleri hakkında konuştu.

Dünya Kupası sırasında dolaşıma giren bazı görsellerde Mbappe askeri üniformayla veya bir hükümdar gibi tahtta otururken tasvir edildi. Bazı paylaşımlarda ise tartışmalı tarihi figürlerle yan yana getirildi.

'BU KARŞILAŞTIRMAYI KABUL ETMİYORUM'

Fransız yıldız, görsellerin bir bölümünü mizahi bulduğunu, ancak tarih boyunca büyük trajedilerle ilişkilendirilen kişilerle kıyaslanmasından rahatsız olduğunu söyledi.

France Football dergisine konuşan Mbappe, paylaşımlara ilişkin şunları söyledi:

"İşin komik bir tarafı var. Çünkü bazı insanların bunu gerçekten kötü niyet taşımadan yaptığını hissediyorsunuz."

Ancak benzetmelerin başka bir boyutu bulunduğunu belirten Mbappe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunun daha az komik bir tarafı da var. Çünkü bazı kişilerin tarih boyunca ne kadar büyük zararlara yol açtığını biliyoruz."

Mbappe, kendisinin bu isimlerle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Beni insanları öldüren veya milyonlarca insanın acı çekmesine neden olan kişilerle karşılaştırıyorlar... Hayatım boyunca böyle bir şey yaptığımı sanmıyorum. Dolayısıyla meselenin farklı yönleri var" dedi.

Haberde, Lionel Messi'yi geride bırakarak 22 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu olduğu belirtilen Mbappe'nin, söz konusu paylaşımların şaka olarak sunulsa bile zaman zaman tarihsel bilinç eksikliğini ortaya koyduğunu düşündüğü aktarıldı.

'MOBUTU' LAKABI İÇİN NE DEDİ?

Mbappe'ye, Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Ousmane Dembele'nin kendisine eski Zaire Devlet Başkanı Mobutu Sese Seko'ya gönderme yaparak 'Mobut' lakabını taktığı da hatırlatıldı.

Fransız yıldız ise Dembele'nin kullandığı lakabı sosyal medyadaki paylaşımlardan farklı değerlendirdi:

"Osman'la durum farklı. Bu lakabı sosyal medyadan aldı ama onun açısından bu sadece bir şaka."

MANCHESTER UNITED AYRINTISI

Öte yandan, bu hafta ortaya çıkan haberlerde, Manchester United'ın 2015 yılında Mbappe'yi transfer etme fırsatını değerlendirdiği ancak kulübün gözlemci raporlarının ardından harekete geçmediği belirtildi.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Louis van Gaal yönetimindeki Manchester United'ın teknik ekibinde görev yapan Ryan Giggs, kulübün gözlemcilerinin o dönem Monaco'da forma giyen genç Mbappe'yi izlemek üzere Fransa'ya gittiğini anlattı.

'Rio Ferdinand Presents' podcast'inde konuşan Giggs, "Gözlemci ekibinden bazı isimler onu izlemeye gitti. Monaco, Paris Saint-Germain ile oynuyordu, bu yüzden onu takip etmek için Paris'e gittiler" dedi.

Giggs, birkaç hafta sonra transferin durumunu sorduğunu ancak beklemediği bir yanıt aldığını belirtti:

"Onu izlemelerini öneren kişiye birkaç hafta sonra ne olduğunu sordum. Bana, 'Ondan tam olarak emin olamadılar' dedi. Böylece dosya kapandı ve mesele orada bitti."

MONACO'DAN DÜNYA YILDIZLIĞINA

Manchester United'ın transferden vazgeçmesinin ardından Mbappe'nin Avrupa futbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmesi uzun sürmedi.

Monaco'nun A takımında kendisini gösteren Fransız futbolcu, kulübün 2017'de Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

Ardından futbol tarihinin en büyük transferlerinden biriyle Paris Saint-Germain'e geçen Mbappe, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fransız yıldız, 2024 yılında PSG'den ayrılarak Real Madrid'e transfer oldu.