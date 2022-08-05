Medvedev'den Pelosi çıkışı: Tayvan ziyareti kötü niyetli bir provokasyon

Dmitri Medvedev, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini "kötü niyetli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Xinhua
05 Ağustos 2022 Cuma, 14:07
Medvedev'den Pelosi çıkışı: Tayvan ziyareti kötü niyetli bir provokasyon
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dmitri Medvedev, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini "kötü niyetli bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Medvedev, ABD'nin "tek Çin" politikasına bağlı olduğunu öne sürerek "muğlak" bir söylem kullansa da eylemlerinin başka amaçlar olduğunu gösterdiğini belirtti.

Medvedev ayrıca, ziyaretin Asya'daki uluslararası güvenliği baltalamayı amaçlayan "kasıtlı bir provokasyon" olduğunu ifade etti.


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