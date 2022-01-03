Mehmet Ali Güller yazdı: ABD'nin Türkiye üzerindeki 3 hedefi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:30

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller bugünkü köşesinde, "ABD’nin Türkiye politikası ve üç hedefi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Güller, Washington’un mevcut Türkiye politikasının temelini şu şekilde sıraladı:

"Washington’un mevcut Türkiye politikasının temelini, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ilan ettiği şu iki madde oluşturuyor: 1. 'Türkiye Batı’ya çapalanmış şekilde kalmalı.' 2. 'Türkiye’nin, bazı kritik meselelerde ABD’yle aynı safta olması sağlanmalı' (9.6.2021)."

ABD’nin Türkiye’yi Batı’ya çapalanmış şekilde tutabilmesinin iki temel aracına değinen Güller, bunların NATO üyeliği ve AB aday üyeliği olduğunu söyledi.

Güller, ABD’nin iki temel üzerinden şekillendirmeye çabaladığı üç hedefini şu sözlerle anlattı:

"Bu üç hedef, ABD açısından bir inşa değil, inşa olmakta olanı bozma hedefidir: ABD, birincisi Türkiye-Rusya işbirliğinin gelişmesini, ikincisi Türkiye-Rusya-İran’ın Astana Platformu’nun kurumsallaşmasını, üçüncüsü de Türkiye ile Suriye’nin normalleşmesini engellemeye çalışmaktadır.

Bu üç ilişkinin engellenmesi, ABD’nin yukarıda belirttiğimiz iki maddelik politika temelinin gerçekleşmesi içindir. Yani Türkiye’nin, 'bazı kritik meselelerde ABD’yle aynı safta olmasının sağlanması' içindir. Şöyle ki…

ABD açısından Türkiye-Rusya işbirliğinin gelişmesi Ukrayna ve Karadeniz stratejisinin, Türkiye-Rusya-İran işbirliğinin kurumsallaşması Ortadoğu, Kafkasya Orta Asya hattındaki planlarının, Türkiye-Suriye normalleşmesi de PYD devleti hedefinin önündeki kritik engeldir.

İşte ABD bu nedenle bu üç ilişkiyi bozmaya odaklanan politik sabotajlar peşindedir."

Güller son olarak, Türkiye açısından "Ne yapmalı" sorusunu şu şekilde yanıtladı: