Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem

20.07.2026 18:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

86 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #deprem #Meksika