Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
86 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
86 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.