Meksika’da Devlet Başkanlığı yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenen silahlı saldırıda 42 yaşındaki bir erkek yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Meksika Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı saldırganın başkentin merkezindeki Santo Domingo Meydanı’nda ateş açtığı belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin “doğrudan saldırının” hedefi olduğunu bildirdi. Olayda yaralanan iki kişinin ise 39 yaşında olduğu kaydedildi.

Saldırının, Devlet Başkanlığı merkezine ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un yaşadığı bölgeye yakın bir noktada meydana gelmesi dikkati çekti.

BAŞKENTTE NADİR GÖRÜLEN SALDIRI

Meksika’nın özellikle ABD sınırına yakın bölgelerinde ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin etkin olduğu eyaletlerde silahlı şiddet olayları sıkça yaşanıyor.

Ancak bu tür silahlı saldırılara başkent Meksiko’da daha az rastlanıyor. Kentte Unión Tepito ve Fuerza Anti-Unión adlı rakip suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Saldırının gerçekleştiği Santo Domingo Meydanı’nın uyuşturucu ve sahte belge ticaretinin yapıldığı bölgelerden biri olduğu belirtildi.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.