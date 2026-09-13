Meksika’da kartellerin yeni yöntemi: Gizli kripto para çiftlikleri

Meksika’nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde, dağlık bir bölgede faaliyet gösteren gizli bir kripto para madenciliği tesisi ortaya çıkarıldı.

Sierra Norte bölgesindeki yerleşim yerlerinden uzakta bulunan tesise ilişkin soruşturmanın, yüksek elektrik tüketimi ve çevreden duyulan yoğun mekanik sesler üzerine başladığı belirtildi.

Yetkililer, tesiste 300 grafik işlem birimi (GPU), 80 orta gerilim terminali ve 8 uydu anteni bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası ticari kripto madenciliği tesisleriyle kıyaslandığında görece küçük ölçekte olduğu belirtilen tesisin, bölgede geçen yılın başından bu yana ortaya çıkarılan dördüncü gizli kripto para çiftliği olduğu kaydedildi.

Güvenlik uzmanı David Saucedo, operasyonun teknik bilgi ve ciddi finansman gerektirdiğine işaret ederek, Meksika’daki güçlü uyuşturucu kartellerinden birinin bu tür bir yapılanmanın arkasında olabileceğini değerlendirdi.

Meksika Federal Başsavcılığı ise devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek konuya ilişkin açıklama yapmadı.

KARA PARA AKLAMADA YENİ YÖNTEM

Kripto para madenciliği, güçlü bilgisayar sistemleri aracılığıyla bitcoin gibi dijital varlıkların üretilmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre Meksika’daki organize suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç gibi geleneksel suç faaliyetlerinin yanı sıra kripto para işlemleri ve madencilik tesislerini de kara para aklama amacıyla kullanmaya başladı.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, dünya genelinde yasa dışı kripto para işlemlerinin hacmi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla arttı.

Şirket, suç faaliyetleriyle bağlantılı kripto para adreslerine aktarılan miktarın 59 milyar dolardan 154 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Kripto para madenciliğinde en büyük maliyet kalemini elektrik oluşturuyor.

Chainalysis’in Latin Amerika uzmanı Caio Motta, organize suç örgütlerinin özellikle ucuz elektrik bulunan veya enerji altyapısını kontrol edebildikleri bölgelerde kripto madenciliği tesisleri kurabildiğini belirtti.

Cambridge Üniversitesi’nin Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi’ne göre bir bitcoin üretmenin elektrik maliyeti yaklaşık 45 bin doları buluyor.

Bitcoin’in yaklaşık 78 bin dolar seviyesinden işlem gördüğü dikkate alındığında, elektrik maliyetinin ortadan kaldırılması madencilik faaliyetlerini ciddi ölçüde kârlı hale getirebiliyor.

Enerji hırsızlığı konusunda çalışan Samuel Leon da, Puebla’daki tesisin elektriği yasa dışı yollarla elde etmiş olması halinde operasyonun en büyük maliyet kaleminin ortadan kalkmış olacağını belirtti.

Meksika makamları, tesisin yakındaki bir hidroelektrik santralinden kaçak elektrik kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

DAĞLIK BÖLGE GİZLENMEYİ KOLAYLAŞTIRDI

Sierra Norte’nin yoğun ormanları ve seyrek yerleşim yapısının tesis için doğal bir gizlenme alanı sağladığı ifade edildi.

Bölgede yaşayan iki kişi, tesisten çıkan mekanik seslerin yaklaşık bir kilometre uzaktan duyulabildiğini söyledi. Tesisin en yakın yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Geçen yıl da aynı bölgedeki hidroelektrik santralin çevresinde üç benzer kripto para madenciliği tesisi ortaya çıkarılmıştı.

Yerel makamlar, başka gizli tesislerin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla çevre eyaletlerle ortak çalışma yürütüyor.

Benzer operasyonların Brezilya, ABD ve Güneydoğu Asya’da da gerçekleştirildiği biliniyor.

Tayland’da daha önce beş eyalete yayılan büyük çaplı bir yasa dışı bitcoin madenciliği ağı ortaya çıkarılmıştı.

Chainalysis uzmanı Motta, kripto para kullanımının dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte kripto bağlantılı suçların da önümüzdeki yıllarda artabileceğini belirtti.

Motta, buna karşın güvenlik birimlerinin blockchain işlemlerini takip etme ve organize suç örgütlerinin dijital para hareketlerini izleme kapasitesinin de giderek geliştiğini ifade etti.