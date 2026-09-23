Meksika'da okullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama

Meksika yönetimi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ve tablet kullanımını sınırlandıran yeni kuralları açıkladı.

Kamu eğitim sisteminin tamamında uygulanacak düzenleme, öğrencilerin okul zilinin çalmasından derslerin sona ermesine kadar mobil cihaz kullanımını kısıtlıyor.

Yeni uygulamanın 3 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, eyaletlerdeki eğitim yetkililerinin düzenleme konusunda uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Sheinbaum, liselerin ise cihazların eğitim amacıyla güvenli ve sorumlu biçimde kullanılmasını sağlayacak kendi sınırlarını belirleyeceğini bildirdi.

Üniversitelerin de etik ve eleştirel düşünce temelli "dijital yurttaşlık" anlayışı doğrultusunda sorumlu teknoloji kullanımını teşvik etmelerinin beklendiğini kaydetti.

"ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI VE ÖĞRENME SÜRECİNİ KORUMAYI AMAÇLIYOR"

Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, kararın çocukların ve gençlerin haklarının korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Delgado, düzenlemeyle ruh sağlığı, öğrenme ve genel gelişimin desteklenmesinin yanı sıra öğrencilerin dikkatinin, yüz yüze iletişiminin ve topluluk bağlarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Meksika'nın kararı, çocukların cep telefonlarına ve sosyal medya platformlarına erişimine daha net sınırlar getirmeye çalışan ülkelerin sayısının arttığı bir dönemde geldi.

Dünyanın birçok ülkesinde hükümetler, çocukların okullarda ve çevrim içi ortamlarda teknoloji kullanımının nasıl sınırlandırılması gerektiğini tartışıyor.

Avustralya, geçen yıl 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke olmuş, 2026'da başka ülkeler de benzer yönde adımlar atmıştı.

Çocukların sosyal medya kullanımının ruh sağlığı ve gelişimleri üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar, teknoloji şirketlerinin uygulamaları üzerinden de devam ediyor. Meta Platforms da Facebook ve Instagram'ın genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle açılan davalar ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya bulunuyor.