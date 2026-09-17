Meksika'da rahip yol kenarında ölü bulundu

Meksika’nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde Katolik rahip Román de la Cruz Hernández silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hidalgo Başsavcılığı, Hernández’in cesedinin 15 Eylül’de Lolotla belediyesindeki Tolago-Tetlapaya kara yolu üzerinde bulunduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre 48 yaşındaki rahibin vücudunda ateşli silah yaraları tespit edildi. Cesedin yakınında ise içeriği kamuoyuyla paylaşılmayan tehdit içerikli bir mesaj bulundu.

Hidalgo Başsavcılığı yetkilileri olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Olay yerinde adli inceleme yapıldığı belirtilirken, soruşturmanın selameti gerekçesiyle rahibin yanında bulunan mesajın içeriği ve cinayetin olası nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Hernández, Hidalgo eyaletinin Huejutla bölgesindeki Santa Cruz Kilisesi’nde rahip olarak görev yapıyordu.

KİLİSEDEN “KAPSAMLI SORUŞTURMA” ÇAĞRISI

Huejutla Piskoposluğu, cinayetin ardından yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek yetkililere kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.

Piskopos José Hiraís Acosta Beltrán, cinayetin cezasız kalmaması gerektiğini belirterek toplumda barış ve uzlaşma kültürünün güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Piskoposluk ayrıca soruşturma devam ederken cinayetin nedeni konusunda spekülasyon yapılmamasını istedi.

Katolik Kilisesi’nin verilerine göre Hernández, son yedi yılda Meksika’da öldürülen 14’üncü din görevlisi oldu.

Hidalgo eyaleti aynı zamanda yasa dışı akaryakıt ticaretinin yoğun olduğu bölgeler arasında bulunuyor. Eyalet yönetimi yalnızca haziran-ağustos döneminde yasa dışı yakıt hırsızlığında kullanıldığı belirlenen 16 tünelin imha edildiğini açıklamıştı.

Ancak yetkililer, Hernández cinayeti ile yasa dışı akaryakıt ticareti veya bölgedeki suç örgütleri arasında şu aşamada doğrudan bir bağlantı kurmuş değil.