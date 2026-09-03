Meksika’yı ayağa kaldıran cinayet: Ünlü müzisyen ailesiyle birlikte öldürüldü

Meksika’da Camilo Séptimo grubunun kurucu üyesi ve klavyecisi Jonathan “Honas” Meléndez Ochoa ile ailesinin öldürülmesi ülke gündemine oturdu.

Cinayet, 1 Eylül’de Meksika eyaletine bağlı Atizapán de Zaragoza kentinin Zona Esmeralda bölgesindeki Grand Viure konut kompleksinde meydana geldi.

38 yaşındaki Meléndez, yaklaşık dört aylık hamile olan 35 yaşındaki eşi Ana Paola, 3 yaşındaki kızları ve evde çalışan 21 yaşındaki Aleyda Romero, dairenin farklı bölümlerinde ölü bulundu.

İlk incelemelerde kurbanların ateşli silahla öldürüldüğü, bazılarının ellerinin bağlı olduğu tespit edildi. Ailenin köpeğinin de evde ölü bulunduğu bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Meksikalı yetkililer, cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen iki kişinin yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerden Diego Sebastián “N”nin, Jonathan Meléndez’in iş ortağı olduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelinin müzisyenle arasındaki güven ilişkisini kullanarak eve girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, iki şüphelinin kurbanların bulunmasının ardından 12 saatten kısa süre içinde yakalandığını açıkladı.

MÜZİSYENDEN ÖNCE EVE GİTTİ

Soruşturmada incelenen güvenlik kamerası görüntülerinin, Diego Sebastián’ın Jonathan Meléndez’den önce binaya geldiğini gösterdiği belirtildi.

Şüphelinin binanın asansörüne bindiği anların kameralara yansıdığı ve daha sonra daireye çıktığı bildirildi.

İlk bulgulara göre şüpheliyi evde Meléndez’in eşi Ana Paola karşıladı. Ana Paola ile 3 yaşındaki kızının daha sonra ana yatak odasının banyosunda ölü bulunduğu belirtildi.

Evde çalışan 21 yaşındaki Aleyda Romero’nun cansız bedenine ise dairenin başka bir bölümünde ulaşıldı.

ARKADAŞINA “HABER ALAMAZSAN POLİSİ ARA” DEMİŞ

Soruşturmada öne çıkan en önemli ayrıntılardan biri, Jonathan Meléndez’in cinayetten kısa süre önce bir arkadaşıyla yaptığı görüşme oldu.

Meksika basınında yer alan bilgilere göre Meléndez, sorun yaşadığı iş ortağıyla görüşeceğini arkadaşına söyledi.

Müzisyenin, kendisinden yeniden haber alınamaması halinde arkadaşından yetkililere haber vermesini istediği öne sürüldü.

Bir süre sonra Meléndez’e ulaşamayan arkadaşının eve gitmesi ve durumu polise bildirmesi üzerine cinayet ortaya çıktı.

MALİ ANLAŞMAZLIK İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, cinayetlerin olası nedenleri arasında Meléndez ile iş ortağı arasındaki ekonomik anlaşmazlığı da araştırıyor.

Meksika basınında taraflar arasında yaklaşık 300 bin peso tutarında bir mali anlaşmazlık bulunduğu iddia edildi.

Ancak söz konusu miktar ve cinayetlerin kesin nedeni savcılık tarafından henüz doğrulanmadı.

Soruşturmada, iki şüphelinin saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesindeki rollerinin belirlenmesine çalışılıyor.

6 YAŞINDAKİ OĞLU SAKLANARAK KURTULDU

Saldırı sırasında evde bulunan ailenin 6 yaşındaki oğlu ise hayatta kalmayı başardı.

Çocuğun silah seslerini duyduktan sonra yatağın altına saklandığı ve saldırganlardan bu şekilde kurtulduğu belirtildi.

Polis ekipleri eve girdiklerinde çocuğu sağ ve görünür bir yara almamış halde buldu.

6 yaşındaki çocuk, saldırıdan sağ kurtulan ailenin tek üyesi oldu.

JONATHAN “HONAS” MELÉNDEZ KİMDİ?

38 yaşındaki Jonathan Meléndez, Meksika’nın tanınmış indie rock ve synthpop gruplarından Camilo Séptimo’nun kurucu üyelerinden biriydi.

Grubun klavyeciliğini yapan Meléndez, aynı zamanda müzik prodüktörü olarak çalışıyordu.

Müzisyenin eylül ayı içerisinde farklı kentlerde konserlere çıkmasının planlandığı belirtilirken, Camilo Séptimo grubu ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamayla Meléndez, eşi, kızı ve Aleyda Romero’nun kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Meksikalı yetkililerin saldırının nasıl planlandığını, cinayetlerin kesin nedenini ve gözaltındaki iki şüphelinin olaydaki rollerini belirlemeye yönelik soruşturması sürüyor.