Meksika’da TIR dehşeti: 10 ölü, 10 yaralı
Meksika’da bir TIR'ın trafikte duraklayan 10 araca çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Meksika’nın Michoacan eyaletinin Morelia şehrindeki bir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, aşırı hız yaptığı bildirilen bir TIR duraklayan trafikteki 10 araca çarptı. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlara sıkışan kişilerin ilk müdahalesi yapıldı. Çevredekilerin de kurtarma operasyonuna dahil olduğu olay sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan bazı kişiler ise helikopterle sağlık kuruluşlarına taşındı.
KAZADAN KURTARILANLAR ŞOFÖRÜ YAKALADI
Öte yandan, görgü tanıkları TIR'ın aşırı hız yaptığını ve otoyoldaki çalışma sebebiyle de yeterli uyarı levhasının kullanılmadığını söyledi. TIR şoförü, kazadan kurtarılanlar tarafından kaçmaması için yakalandı. Michoacan eyaleti valisi Alfredo Ramirez Bedolla ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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