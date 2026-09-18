Meloni’den Avrupa Güvenlik Konseyi çıkışı: NATO’nun 4. maddesini işaret etti

İtalya ile Norveç arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere 15 yıl sonra Norveç'in başkenti Oslo'ya resmi ziyaret yapan ilk İtalya Başbakanı olan Meloni, ev sahibi ülkeden mevkidaşı Jonas Gahr Store ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dünkü "Birliğin Durumu" konuşmasında, Kanada, Ukrayna, İngiltere ve Norveç gibi ortakların da dahil olacağı, Avrupa'nın güvenliğine odaklanan bir platform kurulmasının tartışıldığını ve bu kapsamda "Avrupa Güvenlik Konseyi" fikrini hayata geçirmek için çalışacaklarını söylediğinin hatırlatılması ve görüşlerinin sorulması üzerine, "Güvenlik Konseyi konusunda şu aşamada bir değerlendirme yapabilecek durumda değilim. Kaçınmamız gereken tek şey, aynı şeyleri iki kez yapmaktır. Von der Leyen'in önerisinin NATO'nun 4. maddesinden ne kadar farklı olduğunu anlamam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İşbirliğini daha da güçlendirmenin çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Meloni, "Ursula von der Leyen'in sunduğu önerileri ayrıntılı olarak bilmediğim için doğru bir şekilde değerlendiremem. Ancak stratejik özerkliğe ulaşma konusunda bize yardımcı olabilecek ciddi ve güvenilir ortakların sürece dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Meloni, İtalya ve Norveç olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna halkının direnişini güçlendirmeye ve adil ve kalıcı bir barışı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın provokasyonlarında son zamanlarda artış olduğunu dile getiren Meloni, şunları kaydetti:

"Son haftalarda bunların birkaç örneğini gördük. Moskova'nın provokasyonları artıyor, çünkü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, savaş sahasındaki durumun kendi vaat ettiği gibi gitmemesi karşısında Avrupa ile bir tırmanma arayışına girerek dikkati başka yöne çekmeye ihtiyaç duyuyor. Kendimize gerilimin tırmanmasının, kimin işine yarayacağını sormalı ve buna göre hareket etmeliyiz. Provokasyonlara tepki vermemeliyiz, aksi yönde hareket etmek Avrupa'dan çok Rusya'nın faydasına olur."