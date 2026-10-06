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Meloni’den deepfake önlemi: Sesini koruma altına alıyor

Meloni’den deepfake önlemi: Sesini koruma altına alıyor

6.10.2026 10:26:00
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AA
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Meloni’den deepfake önlemi: Sesini koruma altına alıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sesinin yapay zekâ aracılığıyla izinsiz biçimde taklit edilmesi ve çoğaltılmasına karşı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurdu. Dört saniyelik ses kaydı sunan Meloni, bu adımı atan ilk İtalyan siyasetçi oldu.
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sesinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak izinsiz biçimde çoğaltılmasını ve taklit edilmesini önlemek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulundu.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre Meloni, sesini koruma altına almak amacıyla yaptığı başvuruda dört saniyelik bir ses kaydını da kuruma sundu.

Başvuru kapsamında teslim edilen kısa kayıtta Meloni yalnızca, “Ben Giorgia Meloni’yim” ifadelerini kullanıyor.

Meloni’nin bu girişiminin, özellikle yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan sahte ses kayıtları ve gerçeğe yakın taklitlere karşı hukuki koruma sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Meloni, bu adımla İtalya’da sesini sahte üretimlere ve izinsiz taklitlere karşı tescil ettirmek isteyen ilk siyasetçi oldu.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte siyasetçilerin, sanatçıların ve kamuoyunca tanınan isimlerin seslerinin izinsiz biçimde kopyalanması ve farklı içeriklerde kullanılması giderek daha fazla tartışma konusu haline geliyor.

İtalya’da daha önce de şarkıcı Giusy Ferreri ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Luca Ward, seslerini koruma altına almak için benzer başvurularda bulunmuştu.

İlgili Konular: #italya #Giorgia Meloni