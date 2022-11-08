Meloni'den, iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı: Hızlı çaba gösterilmeli
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak çaba gerektirdiğini ve ülkesinin iklim konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılarak, konuşma yaptı.
İtalya'da seçimleri kazanıp sağ koalisyon hükümetini kurduktan sonra ilk uluslararası toplantısına katılan Meloni, "İtalya, COP Paris hedeflerine uygun biçimde karbondan arındırma taahhüdüne güçlü şekilde bağlı ve İtalya bu konuda üzerine düşeni yapacak" dedi.
Meloni, Avrupa'da sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 oranında azaltma hedefinde olduklarını anımsatarak, İtalya olarak yenilenebilir enerji kapasitelerini güçlendirdiklerini belirtti.
Meloni, enerji güvenliği, yenilenebilir kaynaklar üzerine işbirliğini güçlendirdikleri bazı Afrika ülkeleriyle enerji çeşitlendirme stratejilerini de geliştirmek istediklerini söyledi.
"ORTAK ÇABA GEREKİYOR"
"İklim değişikliğiyle mücadele ortak çaba gerektiriyor" diyen Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İklim değişikliğine karşı mücadelede belirleyici bir andan geçmekteyiz. Son aylarda bunun dramatik etkilerini Avrupa, Pakistan, Afrika Boynuzu ve gezegenin başka bölgelerinde gördük. Hepimiz, ortak evimiz olan gezegenimizi korumak için daha derin ve daha hızlı çaba göstermeye çağrılıyoruz. İnsanları merkezde tutmamız ve çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği bir araya getirmemiz gerekiyor."
Meloni, konferans çerçevesinde ev sahibi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmeler yaptı.
Video Haberler
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu resmen itiraf etti!
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 56 yaşındaki kadın oğlunun bebeğini doğurdu!
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı