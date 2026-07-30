Meyve suyu otomatındaki pipeti yalayan öğrenciye para cezası

Singapur’da bir meyve suyu otomatından aldığı pipeti yaladıktan sonra yeniden hazneye koyan 19 yaşındaki Fransız öğrenci Didier Gaspard Owen Maximilien’e 600 Singapur doları para cezası verildi.

Singapur’da eğitim gören Maximilien, kamu düzenini bozma suçlamasını kabul etti.

Maximilien, portakal suyu otomatından aldığı pipeti yaladığı anları Instagram hesabından “Şehir güvenli değil” notuyla paylaştı.

Görüntülerin bir yerel topluluk sayfasında yeniden yayımlanmasının ve basına yansımasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi.

Otomatların sahibi iJooz şirketi, olayın ardından cihazdaki 500 pipetin tamamının değiştirildiğini açıkladı.

Şirketin taze sıkılmış portakal suyu satan otomatları, Singapur’daki alışveriş bölgelerinde, tren istasyonlarında ve konut alanlarında yaygın olarak kullanılıyor.

Olayın, Maximilien’in 12 Mart’ta boks antrenmanının ardından Goldhill Centre’daki bir iJooz otomatında gerçekleştiği belirtildi.

Hem savcılık hem de savunma tarafı, öğrenciye para cezası verilmesini talep etti.

Maximilien’in avukatı, öğrencinin yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirterek, “O sırada eğlenceli olduğunu düşündüğü davranışın çok ciddi sonuçlar doğurduğunu fark etti” dedi.

Singapur’da kamu düzenini bozma suçunu işleyenler 2 bin Singapur dolarına kadar para cezası, 3 aya kadar hapis ya da her iki yaptırımla karşı karşıya kalabiliyor.