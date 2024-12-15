Michael Jackson'a ait yayınlanmamış ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:52

Güncelleme: 15.12.2024 - 14:52

Eski bir polis memuru Gregg Musgrove, kasetleri bir iş ortağının yakın zamanda San Fernando Vadisi’nde satın aldığı bir depoda keşfettiğini belirtti.

Musgrove, “Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı” dedi.

Depo, Jackson ile 8’inci stüdyo albümü Dangerous (1991) üzerinde çalışan yapımcı ve müzisyen Bryan Loren'e aitti. Kasetler, Jackson'ın Dangerous albümünden önce, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve daha önce hiç yayımlanmamış 12 parçayı içeriyor.

Ayrıca, Jackson'ın yaşamına dair söylentilere gönderme yapan bir şarkı ve LL Cool J ile rap yaptığı bir başka şarkı da bu kasetler arasında yer alıyor.

Michael Jackson’ın varislerinin, kasetleri satın almayı reddettiği fakat mülkiyet hakları konusunda Musgrove’a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını kaydetti.

Kasetleri müzayede evlerine götürmeyi planladığını belirten Musgrove, büyük ihtimalle bir Jackson hayranı ya da özel koleksiyoncu tarafından satın alınacağını ifade etti.

Kasetlerin şu anda Musgrove'un elinde değil, avukatının kontrolü altında güvenli bir tesiste tutulduğu bildirildi.