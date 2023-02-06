Miçotakis, Erdoğan'a "gereken her türlü yardımı" sağlamayı teklif ettiğini söyledi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:20

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:21

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin konuştu.

Miçotakis, Erdoğan ile görüştüğünü ve yıkıcı depremlerin ardından "gereken her türlü yardımı" sağlamayı teklif ettiğini söyledi.

Miçotakis, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Yunan halkı adına, yıkıcı can kayıpları için en derin taziyelerimi ilettim ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu yineledim" dedi.

Miçotakis daha önce yaptığı açıklamada, Yunanistan afet müdahale gücünden (EMAK) bir ekibin, Türkiye'ye sevk edileceğini duyurarak, “İsterlerse tüm güçlerimizi de Türkiye'nin emrine verebiliriz. Talep edilmesi halinde tıbbi malzeme, battaniye ve çadır da gönderebiliriz” demişti.