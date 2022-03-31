Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı artıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde Rus füzesi ile 2 gün önce hedef alınan valilik binasındaki can kaybı 16’ya yükseldi.
29 Mart günü füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasında bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi’nden yerel saatle 07.00’de yapılan açıklamada, enkaz altından 15 cansız bedenin çıkarıldığı ve 1 yaralının da hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına 47 görevli ve 9 teknik ekipman ile devam edildiği kaydedildi.
'134 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ'
Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, dün yaptığı basın toplantısında Rusya’nın saldırılarında bin 200 ev dahil olmak üzere toplam bin 622 sivil yapının zarar gördüğünü belirterek, “Rus saldırılarının başladığı ilk günden beri Mikolayiv bölgesinde 6’sı çocuk toplam 134 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 30’u çocuk 415 kişi de yaralandı” demişti.
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