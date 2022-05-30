Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Abu Dabi’de ilk olarak Savunma Bakanlığı’na gitti.

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Samimi ve olumlu geçtiği ifade edilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

BAE Genelkurmay Başkanı’nın da katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.

Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.



