Mısır’da 3 bin yıllık savaş atı mezarı keşfedildi

Mısır’da yürütülen arkeolojik kazılarda, Yeni Krallık dönemine ait askeri yaşam ve günlük hayata ilişkin önemli bulgular ortaya çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin kuzeyindeki Beheira vilayetinde bulunan Tell Al-Abqain arkeolojik alanında genç bir erkek ata ait tam iskelet bulundu.

Tell Al-Abqain’ın, Yeni Krallık döneminde Mısır’ın batı Nil Deltası’nı Libya kökenli saldırılara karşı korumak amacıyla kurulan askeri kalelerden biri olduğu belirtiliyor.

Kazı ekibinin en dikkat çekici buluntularından biri, iskeletin bütünlüğünü büyük ölçüde korumuş olması oldu.

Araştırmacılar, atın vücudunun konumu, başının yönü ve mezarın düzenli yapısının, hayvanın rastlantısal biçimde gömülmediğine işaret ettiğini belirtti.

Uzmanlar bu nedenle atın ölümünün ardından onurlandırıcı ya da törensel bir gömü yapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

SAVAŞ ARABALARINDA KULLANILMIŞ OLABİLİR

Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Mohamed Abdel-Badie, ilk incelemelerin atın orta büyüklükte, hızlı ve çevik bir cinse ait olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Bu özelliklerin, hayvanın askeri faaliyetlerde ve özellikle savaş arabalarının çekilmesinde kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Ancak araştırmacılar, atın doğrudan savaşta kullanıldığının henüz kesinleşmediğinin altını çiziyor.

Atın gömüldüğü alanın birkaç metre yakınında kaymaktaşı ve kireç taşından yapılmış silindirik parçalar da ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar, bu parçaların bir savaş arabasının koşum sistemine ait olabileceğini değerlendiriyor.

Söz konusu bulgular, atın kalenin askeri işleviyle bağlantılı olduğu yönündeki görüşleri destekliyor.

KALEDE PLANLI BİR YERLEŞİM VARDI

Kazılarda yalnızca askeri bulgulara rastlanmadı.

Arkeologlar, kerpiçten yapılmış geniş bir konut kompleksi, düzenli sokaklar, tahıl depolamak amacıyla kullanılan silolar ve yiyecek hazırlamak için kullanılan silindirik fırınlar da tespit etti.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi yetkilileri, bulguların kalede günlük yaşamın ve kaynak yönetiminin planlı bir sistem içinde yürütüldüğünü gösterdiğini belirtti.

Kazı ekibi ayrıca kireç taşından yapılmış bir stel parçası buldu.

Stelde, elleri bağlı ve bedeni eğilmiş halde tasvir edilen bir esir görülüyor. Araştırmacılar, kişinin kıyafetlerinden Libya kökenli olabileceğini değerlendiriyor.

Bu buluntu, kalenin Mısır’ın batı sınırındaki askeri işlevine ilişkin yeni ipuçları sunuyor.

AMULETLER, TAKILAR VE GÜNLÜK EŞYALAR BULUNDU

Kazılarda koruma, bereket, yenilenme ve güç kavramlarıyla ilişkilendirilen dini muskaların yanı sıra seramik kaplar, ostrakalar, takılar ve çeşitli araçlar da ortaya çıkarıldı.

Uzmanlara göre bu buluntular, kalede görev yapan askerlerin ve burada yaşayanların günlük hayatına ilişkin daha ayrıntılı bir tablo kurulmasını sağlıyor.