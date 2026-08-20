Mısır'da doktor kılığına girmiş iki Çin vatandaşı yakalandı

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimlerin vatandaşların sağlığını tehlikeye atan uygulamaların önüne geçmek amacıyla yoğunlaştırıldığı belirtildi.

KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI

Kahire'nin Maadi bölgesindeki Haiyan Chinese Health Care Center adlı merkezin gerekli ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Merkezde kaynağı belirsiz akupunktur iğneleri ve çeşitli bitkisel ürünler ele geçirildi.

Denetimler sırasında Çin vatandaşı bir kadının doktor olmadığı halde hastaları muayene ettiği belirlendi. Merkezde ayrıca kullanımı onaylanmamış akupunktur iğneleri ile hacamat malzemelerine el konuldu.

İsmailiye'de faaliyet gösteren bir başka fizik tedavi merkezi de gerekli çalışma ruhsatına sahip olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

GİZA'DA BİR BAŞKA 'SAHTE' UZMAN

Giza'nın Dokki bölgesindeki akupunktur merkezine düzenlenen denetimde ise işletmenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Merkezi yöneten Çin vatandaşı bir kişinin gerekli mesleki izinlere sahip olmadığı halde kendisini fizik tedavi uzmanı olarak tanıtarak hastaları tedavi ettiği tespit edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ruhsatsız sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile kendisini doktor veya sağlık çalışanı olarak tanıtan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.