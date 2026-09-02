Mısır'da otobüs devrildi: 16 ölü, 28 yaralı

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın sabah saatlerinde Güney Sina vilayetindeki Dahab-Nuveybe kara yolunda meydana geldiği bildirildi. Seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 28 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İhbarın üzerine bölgeye 20 ambulans sevk edilirken, bakanlık yetkilileri ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.