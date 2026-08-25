Mısır’ın 19 yaşındaki milli güreşçisi Slovakya’da kayboldu

Mısır Güreş Federasyonu, Genç Milli Takım sporcusu 19 yaşındaki Ziyad Haccac’ın Slovakya’daki milli takım kafilesinden ayrıldığını ve kendisine ulaşılamadığını açıkladı.

Olayın, Dünya Şampiyonası müsabakalarının tamamlanmasının ardından yaşandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre takım sporcuları antrenmana gitmek üzere hazırlanırken Haccac’tan kendilerine katılması istendi. Genç güreşçi, birkaç dakika içinde takıma yetişeceğini söyledi ancak daha sonra telefonunu kapatarak konakladıkları otelden ayrıldı.

Haccac’ın pazar günü otelden ayrılmasının ardından kendisine ulaşmaya çalışan kafile yetkilileri sonuç alamadı.

Sporcunun yerinin belirlenememesi üzerine Mısır Güreş Federasyonu Saymanı ve kafile başkanı Ahmed Raşid’in, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mısır’ın ilgili diplomatik temsilcilikleri ve yetkili kurumlarla temasa geçtiği bildirildi.

BABASI DÖNÜŞÜ İÇİN TAAHHÜT VERMİŞTİ

Mısır basınında yer alan bilgilere göre, Asyut kentinde yaşayan Haccac’ın babası, oğlunun yurt dışına çıkmasından önce Kahire’deki Olimpiyat Merkezi’ni ziyaret etti.

Babanın, oğlunun Mısır’a geri dönmesinden hukuken sorumlu olduğunu kabul eden noter tasdikli bir taahhütname imzaladığı belirtildi.

Genç sporcunun ise Avrupa Birliği ülkelerine giriş imkânı sağlayan Schengen vizesinden yararlanarak kafileden ayrıldığı öne sürüldü.

Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı da olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Bakanlık, milli güreşçinin Slovakya’daki kafileden ayrılmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirirken, Güreş Federasyonu’na gerekli hukuki işlemlerin başlatılması ve olayın tüm yönleriyle soruşturulması talimatı verdi.

Federasyondan ayrıca yaşananlara ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlanması istendi.

Bakanlık açıklamasında, milli takımlarda görev almanın “onur ve sorumluluk” olduğu vurgulanarak, ihmal veya kural ihlali tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

MISIR GÜREŞİNDE İLK VAKA DEĞİL

Mısır sporunda, özellikle güreş branşında, son yıllarda milli takım kafilelerinden ayrılan sporcularla ilgili benzer olaylar yaşandı.

Bu vakaların en çok gündeme gelenlerinden biri, Grekoromen güreşçi Ahmed Fuad Bagduda’nın 2023 yılında milli takım kafilesinden ayrılması olmuştu.

Bagduda, Mayıs 2023’te Tunus’ta düzenlenen Afrika Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandıktan sonra kafileden ayrılarak Fransa’ya gitmişti.

Olayın ardından sporcunun maddi koşulları ve aldığı ödüllerin yetersizliği uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

2018 yılında Grekoromen güreşçi Mahmud Fevzi de Mısır Güreş Federasyonu yetkilileriyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından ülkesinden ayrılarak ABD’ye gitmiş ve daha sonra ABD adına yarışma kararı almıştı.

2017’de Finlandiya’da düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası sırasında da Muhammed İsam Fethi adlı sporcu milli takımın kaldığı yerden ayrılmış, daha sonra başka bir Avrupa ülkesine geçtiği ortaya çıkmıştı.

Benzer olayların tekrarlanması üzerine Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcuların yurt dışı seyahatleri öncesinde ailelerinden noter tasdikli taahhüt alınması gibi daha sıkı önlemler uygulamaya başlamıştı.