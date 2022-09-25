Mısır'dan Afrika uyarısı: Her 5 kişiden biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya

25 Eylül 2022 Pazar, 09:05

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Afrika'da her 5 kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Samih Şukri, uluslararası toplumun sürdürülebilir kalkınma konusundaki başarısızlığına dikkati çekerek, "Dünya ve Afrika krizlerin en tehlikesi olan gıda güvenliği kriziyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Şukri, Afrika için gıda merkezi konusunda şunları söyledi:

"Dünya gıda krizinin hafifletilmesine bir katkı sunmak hedefiyle Afrika'da tahıl ve gıda maddelerinin dağıtımı ve depolanması için bir merkez inşa edilmesi konusunda seçkin coğrafi konumundan dolayı Mısır'ın uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduğunu duyuruyorum."

Şukri, Rusya-Ukrayna savaşının covid-19 krizi sonrasında dünyanın sıkıntılarını daha da artırdığını ve gelişen yükleri çoğaltarak ülkelerin sırtına yüklediğini hatırlattı.

Şukri, "BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri hassas bir tarihi süreçte gerçekleşiyor" diyerek, uluslararası alanda krizlerin oldukça kompleks ve iç içe olduğunu, bunlarla mücadele için ciddi çalışma ve çok taraflı diplomasinin işlerlik kazandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Şukri ayrıca, borçlu ve alacaklı ülkeler arasında, borçların değişimi ve büyük bir kısmının ortak yatırım projelerine dönüştürülmesini amaçlayan küresel bir girişim başlatma talebine gelişmiş ülkelerin olumlu yanıt vermesinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.