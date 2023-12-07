Mısır'ı işaret etti: Koşulsuz açması bekleniyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı koşulsuz açmasının beklendiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Mısır'ın üst düzey yetkililerinin, Gazze Şeridi'ne ilaç, gıda ve yakıt göndermek üzere Refah sınırını koşulsuz olarak açması kuvvetle bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, Gazze'de susuz, ilaçsız, gıdasız kalan halkın Refah sınırının açılmasına ve Mısır'ın bu konuda atacağı adıma kilitlendiğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'
- 'Başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü