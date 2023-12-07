Mısır'ı işaret etti: Koşulsuz açması bekleniyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı koşulsuz açmasının beklendiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:13
Mısır'ı işaret etti: Koşulsuz açması bekleniyor
Abone Ol google-news

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Mısır'ın üst düzey yetkililerinin, Gazze Şeridi'ne ilaç, gıda ve yakıt göndermek üzere Refah sınırını koşulsuz olarak açması kuvvetle bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Gazze'de susuz, ilaçsız, gıdasız kalan halkın Refah sınırının açılmasına ve Mısır'ın bu konuda atacağı adıma kilitlendiğini kaydetti.


İran Mısır

İlgili Haberler

100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’den Mısır’a geçti

100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’den Mısır’a geçti
Yüksek enflasyon üretimi de vurdu... Türk şirketler Mısır'a kaçıyor!

Yüksek enflasyon üretimi de vurdu... Türk şirketler Mısır'a kaçıyor!
Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a saldırı... Sahadan askerlerin korumasında çıkarıldı!

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a saldırı... Sahadan askerlerin korumasında çıkarıldı!

En Çok Okunan Haberler