Mısır'ı işaret etti: Koşulsuz açması bekleniyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:13

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Mısır'ın üst düzey yetkililerinin, Gazze Şeridi'ne ilaç, gıda ve yakıt göndermek üzere Refah sınırını koşulsuz olarak açması kuvvetle bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Gazze'de susuz, ilaçsız, gıdasız kalan halkın Refah sınırının açılmasına ve Mısır'ın bu konuda atacağı adıma kilitlendiğini kaydetti.