Mısırlı ünlü sunucu Sarah Khalifa'ya uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezası verildi

Kahire'deki bir ceza mahkemesi, toplam 28 sanığın yargılandığı davada Khalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında idam kararı verdi. Dokuz sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, yedi kişi beraat etti.

Ülkede çok izlenen suç programlarından birinin sunuculuğuyla tanınan Khalifa, hakkındaki suçlamaları başından beri reddediyor. Avukatları ise idam kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

"HAYATIMDA SİGARA BİLE İÇMEDİM..."

New York Post'un aktardığına göre kararın okunmasının ardından ağlayan Khalifa, mahkemeye kendisini dinlemesi için yalvardı.

"Lütfen beni dinleyin efendim" diyen Khalifa, şöyle devam etti:

"Ailem beni iyi yetiştirdi. Onlar ibadet eden insanlar. Uyuşturucu parasına ihtiyacım yok."

Sosyal medya hesaplarında iki milyondan fazla takipçisi bulunan sunucu, hayatında "bir sigara bile içmediğini" savundu.

750 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU

Khalifa, Nisan 2025'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yetkililer soruşturma sırasında 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi. İki konutun uyuşturucu üretiminde laboratuvar olarak kullanıldığı öne sürülürken, aramalarda ruhsatsız ateşli silahlar ve mühimmat da bulundu.

Savcılığa göre sanıklar, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin etmek ve bunları ticaret amacıyla kullanmak üzere organize bir suç örgütü oluşturdu.

Khalifa'nın avukatları ise müvekkillerinin gözaltına alınana kadar söz konusu uyuşturucuları hiç görmediğini, maddeleri ilk kez gözaltındayken kendileriyle birlikte fotoğraflandığında gördüğünü savundu.

SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER GÜNDEMDE

Khalifa, televizyon kariyerinin yanı sıra bir estetik cerrahi kliniği ile etkinlik prodüksiyon şirketinin de sahibi.

İdam kararı daha önce açıklanmış, ancak Mısır'daki prosedür gereği dosya Mısır Başmüftüsü'nün görüşüne gönderilmişti. Başmüftünün idam davalarında verdiği görüş hukuken tavsiye niteliği taşıyor ve mahkeme açısından bağlayıcı değil. Mahkeme daha sonra cezaları kesinleştirdi.

Bununla birlikte kararın temyize açık olması, Khalifa ve diğer sanıkların idam cezalarının hemen uygulanacağı anlamına gelmiyor. Mısır'daki hukuki süreç aylar, bazı durumlarda ise yıllar sürebiliyor.

BAŞKA DOSYALARI DA VAR

Khalifa hakkında başka suçlamalar nedeniyle de hapis kararları verildi.

Al Jazeera'ya göre sunucu, şoförüne saldırmak ve saldırıyı görüntülemek suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. The Guardian ise genç bir erkeğin kaçırılması ve darbedilmesiyle bağlantılı başka bir davada beş yıllık hapis cezası verildiğini bildirdi.

MISIR'DA İDAM UYGULANIYOR MU?

Mısır'da uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve tasarlayarak öldürme dahil bazı ağır suçlar için idam cezası uygulanabiliyor.

Ülkedeki idam cezaları uzun süredir insan hakları kuruluşlarının eleştirilerine konu oluyor. Amnesty International gibi kuruluşlar, adil olmadığını değerlendirdikleri yargılamaların ardından verilen ölüm cezalarına ilişkin endişelerini dile getiriyor.

The Guardian'ın aktardığı Mısır Hak ve Özgürlükler Komisyonu verilerine göre ülkede 2025 yılı boyunca 541 idam cezası kayıtlara geçti.

Sarah Khalifa ve diğer sanıklar hakkındaki karar için temyiz süreci devam ediyor.