Moderna aşılarında 'yabancı madde' alarmı
ABD Merkezli Moderna şirketi, aşı şişelerinde çıkan yabancı madde nedeniyle yüzbinlerce Covid-19 aşısını toplatma kararı aldı.
ABD merkezli Moderna şirketi, 'kontaminasyon' şüphesiyle 764 bin 900 doz Covid-19 aşısının toplatılacağını duyurdu. Şirketin açıklamasında, aşı şişelerinden birinde yabancı bir madde tespit edildiği, dozların önlem amaçlı toplatılacağı belirtildi. Ocak ayında İspanya, İsveç, Norveç, Polonya ve Portekiz’e dağıtılan partilerde herhangi bir güvenlik problemi tespit edilmediği aktarıldı.
Gazete Duvar'ın Reuters’tan aktardığı habere göre, söz konusu yabancı maddenin sadece bir şişede bulunduğu ve önlem amaçlı diğer partilerin de toplatılacağı kaydedildi. Şişede bulunan yabancı maddenin ne olduğu açıklanmazken, kontaminasyonun partideki diğer şişeler için bir risk oluşturduğuna inanılmadığı aktarıldı.
Geçtiğimiz yıl, Moderna'nın ürettiği 1.63 milyon doz Covid-19 aşısı, içinden paslanmaz çelik parçacıkları çıkması nedeniyle Japonya'da askıya alınmıştı. Bugüne kadar dünya çapında 900 milyondan fazla Moderna Covid-19 aşısı uygulandı.
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