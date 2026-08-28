Mohsen Namjoo yaklaşık 20 yıl sonra İran’a döndü

İranlı şarkıcı ve besteci Mohsen Namjoo, yayımladığı video mesajla yaklaşık 20 yılın ardından İran’a döndüğünü duyurdu.

Namjoo, 27 Ağustos Perşembe günü yayımlanan videoda, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması sırasında ya Tahran’a giden uçakta olacağını ya da İran’a ulaşmış bulunacağını söyledi.

Namjoo, kısa süre önce Billboard dergisine verdiği röportaja da atıfta bulunarak, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra ailesi ve arkadaşlarıyla İran’da bulunmanın kendisi için müzik ve kültür alanındaki faaliyetlerini sürdürmekten daha önemli hale geldiğini belirtti.

İran’a döndükten sonra müzik veya sanat çalışmalarına devam edememe ihtimaline de değinen Namjoo, bunun kararını değiştirmediğini ifade etti.

Namjoo, “Önemli olan orada, kendi ülkemde; arkadaşlarımın, ailemin, kız kardeşlerimin ve akrabalarımın yanında olmak” dedi.

İran’daki yargı ve güvenlik makamları ile Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, Namjoo’nun ülkeye dönüşünün hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

5 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Mohsen Namjoo, 2000’li yılların ortalarında İran’dan ayrılmış, müzik kariyerinin büyük bölümünü Avrupa ve ABD’de sürdürmüştü.

Tahran’daki bir mahkeme, 2009 yılında Kuran ayetlerini müzikal biçimde yorumlaması nedeniyle Namjoo’yu “kutsal değerlere hakaret” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu cezanın halen infaz edilip edilemeyeceği veya Namjoo’nun İran’a dönüşü öncesinde hukuki olarak çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığı bilinmiyor.

2020 yılında birden fazla kadın, Namjoo hakkında cinsel taciz ve saldırı iddialarında bulunmuştu.

Kadınlardan biri Namjoo’yu tecavüzle suçlamış ve konuyla ilgili ABD polisine başvurduğunu açıklamıştı. Namjoo ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

İRAN YÖNETİMİNDEN “GERİ DÖNÜŞ” MESAJI

Namjoo’nun ülkeye dönüşü, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyed Abbas Salehi’nin yurt dışında yaşayan kültür, sanat ve düşünce dünyasından isimlerin İran’a dönüşüne ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

Salehi, yurt dışında yaşayan 100’den fazla kültür, sanat ve düşünce insanının yer aldığı listelerin hazırlandığını ve bu kişilerin “ülkeye dönüşlerinin kolaylaştırılmasının” hedeflendiğini belirtmişti.

İran yönetiminin konuya “açık bir perspektifle” yaklaştığını savunan Salehi, ülkeye dönen sanatçılardan belirli faaliyetlerde bulunmalarının veya herhangi bir etkinliğe katılmalarının talep edilmeyeceğini öne sürmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yardımcısı Abdolkarim Hosseinzadeh de daha önce yaptığı açıklamada, İran yönetimini eleştiren bazı isimlerle temas kurduklarını belirtmişti. Hosseinzadeh, bu kişilerden bazılarının geçmişte yönetime muhalif olmalarına karşın İran’a yönelik dış saldırılara karşı kamuoyu önünde tavır aldığını söylemişti.