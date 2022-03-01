Moody's: Rusya'nın yurtdışı döviz işlemlerine getirdiği yasak kredi notu için negatif unsur
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın ülke dışına yeni borç ödemeleri için yapılacak döviz transferlerini yasaklamasının ülkenin kurumsal gücünü zayıflattığını belirtti.
Moody's'ten yapılan açıklamada, Rusya yönetimi tarafından ülke dışına döviz cinsinden yapılacak borç ödemelerinin yasaklandığı, bunun ülke kredi notu için negatif unsur olarak değerlendirildiği bildirildi.
Rusya Merkez Bankası'nın açıklamasına göre düzenlemenin geriye dönük borçların ödenmesi için ülke dışına yapılacak döviz transferlerini kapsamadığı, bu şekilde mevcut borçların ödenmesinin halen mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
Bize göre, düzenleme politika kararlarının öngörülebilirliğindeki azalışı ve yönetim düzeyinde potansiyel bir kontrol ve denge mekanizmasının bulunmayışını yansıtıyor. Bunların tümü, Rusya'nın kurumsal gücüne ilişkin görüşümüzü zayıflatıyor. (Bu durum) Nihayetinde Rusya'nın kredi profili üzerinde ağırlık oluşturacaktır.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle Rus vatandaşların döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklanmıştı.
Kararnameyle ihracat yapan Rus şirketlerine döviz satma zorunluluğu getirildiği, uluslararası ticaretle uğraşan şirketlerin, döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satmak zorunda olduğu belirtilmişti.
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