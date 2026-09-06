Moskova’nın ardından Kiev: Trump’ın temsilcileri Zelenski ile masada

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri sürerken, özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner pazar günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarda bulundu.

Witkoff ve Kushner, Kiev’e geçmeden önce Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD’li temsilciler daha sonra Zelenski ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Putin, ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi “son derece faydalı” olarak nitelendirdi. Ancak yaklaşık 3 saat süren temasların ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir uzlaşma açıklanmadı.

Beyaz Saray’dan bir yetkili ise görüşmelerin ardından atılacak adımlara ilişkin açıklamaların önümüzdeki haftalarda yapılacağını bildirdi.

Trump da daha önce Washington’ın Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yeni bir öneri hazırladığını söylemiş ancak önerinin ayrıntılarını paylaşmamıştı.

ZELENSKİ: ÖNERİLERİMİZ HAZIR

Zelenski, ABD’li temsilcilerin Kiev’e gelmesinden önce Ukrayna’nın müzakere heyetiyle bir hazırlık toplantısı yaptığını açıkladı.

Ukrayna’nın savaşın sona ermesini istediğini belirten Zelenski, olası bir anlaşmanın kalıcı olması için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Zelenski, “Güvenlik garantileri gerekiyor. Savaş sonrası onurlu bir barış gerekiyor. Önerilerimiz hazır” ifadelerini kullandı.

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ulusal güvenlik danışmanlarının da pazar günü Kiev’de bulunduğu bildirildi.

Avrupalı yetkililerin hangi görüşmelere katılacağına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

DONBAS EN KRİTİK BAŞLIKLARDAN BİRİ

ABD’nin arabuluculuğunda daha önce yürütülen barış görüşmelerinde taraflar arasında önemli anlaşmazlıklar devam etmişti.

En kritik başlıklardan biri, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin geleceği olmaya devam ediyor.

Rusya, Ukrayna’nın bölgede kontrol ettiği bazı kentlerden çekilmesini talep ederken Kiev yönetimi bu isteği kabul etmiyor.

Ukrayna ayrıca olası bir barış anlaşmasının ardından Rusya’nın yeniden saldırmasını önleyecek ABD ve Avrupa destekli güvenlik garantilerinin sağlanmasını istiyor.

Diplomatik temaslar sürerken Rusya ve Ukrayna, birbirlerinin başkentlerine yönelik saldırılara geçici olarak ara verdi.

Kremlin, Kiev’e yönelik saldırıların pazartesi gününe kadar durdurulacağını açıklarken Zelenski de aynı süre boyunca Moskova’nın hedef alınmayacağını bildirdi.

Ancak yaklaşık 1200 kilometrelik cephe hattındaki çatışmalar devam etti. Rusya’nın Ukrayna’nın diğer kentlerine yönelik saldırıları sürerken Kiev yönetimi de Rusya’daki enerji altyapısını hedef almaya devam etti.

UKRAYNA RYAZAN RAFİNERİSİNİ VURDU

Ukrayna, pazar günü Rusya topraklarının yaklaşık 480 kilometre iç kesimlerinde bulunan Ryazan petrol rafinerisini gece saatlerinde vurduğunu açıkladı.

Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı bildirildi.

Diplomatik temasların yoğunlaşmasına rağmen cephede ve karşılıklı uzun menzilli saldırılarda gerilimin sürdüğü belirtiliyor.